Bedient sich Real Madrid bei der Eintracht? Brown wohl weit oben auf Wunschliste
Frankfurt am Main - Bedient sich Real Madrid in diesem Sommer bei der Frankfurter Eintracht? Nathaniel Brown (22) soll auf der Liste der Königlichen stehen, zusammen mit einem Duo von einem Champions-League-Finalisten.
Wie das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, sollen die Verantwortlichen der Spanier nach der schweren Verletzung von Ferland Mendy (30), die den Franzosen rund fünf Monate außer Gefecht setzen dürfte, und den nicht zufriedenstellenden Leistungen von Alvaro Carreras (23) auf der Suche nach einem Ersatz für die linke Abwehrseite sein.
Neben Brown sollen auch Riccardo Calafiori (23) sowie Myles Lewis-Skelly (19) von den Gunners mögliche Transferziele darstellen. Der Eintracht-Kicker habe die Nase aktuell allerdings vorne.
Die Scoutingabteilung von Real soll den Verteidiger demnach bereits seit geraumer Zeit beobachten.
Der Nationalspieler in Diensten der Frankfurter, der auch bei englischen Spitzenvereinen auf dem Zettel stehen dürfte, passe wegen der offensiven Spielweise sehr gut in das System der Madrilenen.
Auch sei er mit einem Blick auf das Alter und das weitere Entwicklungspotenzial interessant.
Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid? Ablösesumme dürfte kein Problem darstellen
Browns Marktwert ist laut "Transfermarkt.de" resultierend aus seinen starken Leistungen in dieser Saison seit dem Januar dieses Jahres von rund 7,5 Millionen Euro auf derzeit stolze 35 Millionen Euro gesprungen, Tendenz weiter steigend.
Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2030, den Bossen soll eine Ablösesumme zwischen 50 und 60 Millionen Euro vorschweben. Eine Summe, die ihn laut "fichajes.net" auch zur finanziell "attraktivsten Option" avancieren lasse.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa