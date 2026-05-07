Bedient sich Real Madrid bei der Eintracht? Brown wohl weit oben auf Wunschliste

Frankfurt am Main - Bedient sich Real Madrid in diesem Sommer bei der Frankfurter Eintracht ? Nathaniel Brown (22) soll auf der Liste der Königlichen stehen, zusammen mit einem Duo von einem Champions-League -Finalisten.

Wechsel im Sommer? Nathaniel Brown (22, r.) von Eintracht Frankfurt soll bei Real Madrid auf dem Wunschzettel stehen. © Arne Dedert/dpa

Wie das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, sollen die Verantwortlichen der Spanier nach der schweren Verletzung von Ferland Mendy (30), die den Franzosen rund fünf Monate außer Gefecht setzen dürfte, und den nicht zufriedenstellenden Leistungen von Alvaro Carreras (23) auf der Suche nach einem Ersatz für die linke Abwehrseite sein.

Neben Brown sollen auch Riccardo Calafiori (23) sowie Myles Lewis-Skelly (19) von den Gunners mögliche Transferziele darstellen. Der Eintracht-Kicker habe die Nase aktuell allerdings vorne.

Die Scoutingabteilung von Real soll den Verteidiger demnach bereits seit geraumer Zeit beobachten.

Der Nationalspieler in Diensten der Frankfurter, der auch bei englischen Spitzenvereinen auf dem Zettel stehen dürfte, passe wegen der offensiven Spielweise sehr gut in das System der Madrilenen.

Auch sei er mit einem Blick auf das Alter und das weitere Entwicklungspotenzial interessant.