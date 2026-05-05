Riera wohl schon bald wieder weg: Deshalb fiel die Wahl überhaupt auf den Spanier

Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt läuft fast nichts nach Plan, die Leistungen auf dem Rasen könnten durch das drohende Verpassen des internationalen Geschäfts Folgen haben. Dennoch sitzt Albert Riera (44) weiter auf der Bank.

Albert Riera (44) hat derzeit bei Eintracht Frankfurt das Sagen. © Florian Wiegand/dpa

Warum der Spanier trotz der Niederlage gegen den HSV am Wochenende, schwachen Leistungen und fragwürdigen Aussagen auf Pressekonferenzen am Freitagabend gegen Borussia Dortmund weiterhin im Amt ist, hat der Sportvorstand der SGE, Markus Krösche (45), jetzt im Gespräch mit "Bild" erklärt.

"Wir sollten gemeinschaftlich diesen Weg gehen. Wir wollen gemeinsam die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten, und wir müssen uns alle auf Dortmund konzentrieren", erklärte Krösche im Rahmen der "Online Marketing Rockstars"-Messe in Hamburg am Dienstag auf der Bühne der Zeitung.

Es gehe darum, "gemeinsam aus der schwierigen Situation herauszukommen", führte Krösche aus.

Er nahm deshalb vor den abschließenden Partien der Bundesliga beim BVB sowie am 34. Spieltag gegen den VfB Stuttgart (16. Mai) alle im Verein maximal in die Pflicht. Das Restprogramm hat es in sich, dennoch müssen für Europa dringend Punkte her.

Gelingen soll das unter Riera, für den seit Beginn seines Engagements im Januar lediglich vier Siege zu Buche stehen.