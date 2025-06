Nächstes irres Angebot an die Eintracht: Bietet Chelsea gleich zwei England-Stars für Ekitiké?

Frankfurt am Main - Nach Manchester United soll jetzt auch der FC Chelsea über ein spektakuläres Tauschgeschäft nachdenken, um Hugo Ekitiké (22) bei Eintracht Frankfurt loszueisen.

Alles in Kürze

Laut " Chelsea News " könnte der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison in der Premier League einen oder sogar zwei englische Nationalspieler zusätzlich zu einer saftigen Ablösesumme für den französischen Torjäger anbieten!

Zuletzt war der 82-fache englische Nationalspieler Raheem Sterling (30) an den FC Arsenal ausgeliehen - mit sehr mäßigem Erfolg. © dpa/PA Wire/Bradley Collyer

Beide sollen in den Planungen von Trainer Enzo Maresca (45) keine große Rolle mehr spielen und liegen dafür dem Klub mit ihren hohen Gehältern allzu sehr auf der Tasche.

Die Spieler sollen sich aber bereit erklärt haben, zukünftig auf Gehalt zu verzichten.

Allerdings boten beide in der vergangenen Saison keine allzu guten Leistungsnachweise. Sterling war an den FC Arsenal ausgeliehen. Hier kam er lediglich auf 28 - zumeist recht kurze - Pflichtspiel-Einsätze, in denen ihm ein Tor und fünf Assists gelangen.

Chilwell wechselte im Februar auf Leihbasis zu Crystal Palace, wo er - ebenfalls als Kurzarbeiter - zwölf Einsätze (1 Tor) absolvierte.

Dennoch ist Sterling und Chilwell ihre außergewöhnliche Klasse nicht abzusprechen. Wäre da Frankfurt die große Chance für einen zweiten Frühling? Aber natürlich würden sie hier noch wesentlich weniger verdienen als in England.