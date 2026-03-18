Bleibt er bei der Eintracht? Götze trifft wichtige Zukunftsentscheidung

Frankfurt am Main - Bleibt er oder geht er? Eintracht Frankfurts Spielmacher und Bundesliga-Urgestein Mario Götze (33) hat eine für ihn wichtige Zukunftsentscheidung getroffen.

Mario Götze (33) möchte über den Sommer hinaus bei der Frankfurter Eintracht bleiben. © Marc Schüler/dpa

Dass der Vertrag von Götze bei der SGE im Sommer ausläuft, ist längst bekannt. Nun kommt aber Bewegung in die Personalie.

Und das, obwohl der 33-Jährige unter dem seit Winter neuen Cheftrainer Albert Riera (43) zuletzt ein wenig aufs Abstellgleis geriet.

"Bild" zufolge soll Götze sich grundsätzlich dazu entschlossen haben, seinen Vertrag bei den Hessen noch einmal verlängern zu wollen.

Auch die Eintracht-Bosse habe der Held von Rio darüber schon informiert.

Ob die Adlerträger Götze noch einmal eine Verlängerung anbieten, steht eigentlich nicht zur Debatte - es geht eher um die Gehaltsfrage.

3,5 Millionen Euro Grundgehalt soll der Rechtsfuß aktuell verdienen, womit er zur Frankfurts Topverdiener-Riege gehört.

Dabei wird es aber nicht bleiben, so viel ist bereits sicher - und mit weniger Geld wäre Götze auch einverstanden.