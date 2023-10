Breite Brust, spätes Debüt und ein dickes Fragezeichen: Eintracht nimmt Favoritenrolle an

Frankfurt am Main - Weltmeister Mario Götze (31) hatte zuletzt bei Eintracht Frankfurt eine schwierige Zeit. "Mario ist ein wichtiger Bestandteil für uns. Er ist gut drauf und einen Tick gelöster und lockerer", berichtete Cheftrainer Dino Toppmöller (42) vor dem Conference-League-Spiel am Donnerstag (21 Uhr/RTL+) gegen den finnischen Meister HJK Helsinki.

Mit ihm oder ohne ihn wollen die Frankfurter ihre kleine Siegesserie auch international fortsetzen. "Das Ziel ist logischerweise zu gewinnen, in einer guten Art und Weise", betonte Toppmöller.

"Ich glaube, dass er in der Pause gesehen hat, dass wir richtig gut gespielt haben", sagte Toppmöller. "Er ist ehrgeizig und kann wieder wichtig für uns werden." Ob dies gegen die Finnen der Fall sein wird, ließ er offen. Zumal Götzes Mittelfeldrivalen Farès Chaïbi (20) und Ansgar Knauff (21) zuletzt stark spielten.

Am Tag vor der Partie hatte der Coach ein Gespräch mit dem seit Wochen alles andere als zufrieden wirkende Mittelfeldregisseur anberaumt. Ein aufmunterndes Plaudern oder ein Rapport?

Eintracht-Coach Dino Toppmöller (42) erlebte seinen weltmeisterlichen Schützling zuletzt gelöster und lockerer als noch in den vergangenen Wochen. © Arne Dedert/dpa

"Wir haben einen guten Trend und wollen im Flow bleiben, mit der gleichen Intensität und Spielfreude." Bei allem Respekt vor dem spielstarken Gegner sei man "der klare Favorit". Die Hessen hatten zuletzt zwei Erfolge nacheinander in der Bundesliga gefeiert. In der Gruppe G hatten sie sich zuvor gegen den FC Aberdeen (2:1) durchgesetzt und bei PAOK Thessaloniki (1:2) verloren. Helsinki holte bisher in zwei Partien nur einen Punkt.

Der hessische Europa-League-Gewinner von 2022 muss gegen die Finnen auf den gesperrten Nationaltorwart Kevin Trapp (32) verzichten. Jens Grahl (35) wird ihn vertreten und sein Debüt in einem internationalen Wettbewerb feiern.

"Es wird ein sehr emotionales Spiel für mich werden, das mein Sohn mich erstmals spielen sehen kann", sagte der 35 Jahre alte Ersatzkeeper. Er musste Trapp schon im letzten Liga-Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim erstmals in der Bundesliga vertreten.

Die Nummer eins war wegen Rückenproblemen ausgefallen. "Kevin geht es besser", berichtete Toppmöller. Ob er am Sonntag gegen Borussia Dortmund wieder im Tor stehen kann, solle Trapp selbst entscheiden.

Ausfallen werden auch der verletzte Kapitän Sebastian Rode (33) und der linke Flügelspieler Philipp Max (30), der nicht für die Conference League gemeldet wurde. Für ihn wird Niels Nkounkou (22) in die Startelf rücken.