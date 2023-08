Ex-Frankfurter Kamada kurz vor Unterschrift bei Champions-League-Klub

Frankfurt am Main/Rom - Nun hat der zurzeit arbeitslose ehemalige Frankfurter Fußball-Profi Daichi Kamada doch noch einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Daichi Kamadas (26) Vertrag war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Verlängern wollte der Japaner nicht, hatte aber zunächst keinen neuen Verein. © Tom Weller/dpa

Der 26-Jährige steht unmittelbar vor einem Engagement bei Lazio Rom, dem Tabellenzweiten der abgelaufenen Saison in der Serie A.

Kamada absolvierte am heutigen Freitag in der italienischen Hauptstadt den obligatorischen Medizincheck, wie der Champions-League-Teilnehmer bei Twitter mitteilte.

Bereits am Donnerstagabend veröffentlichte der Verein ein Video von Kamadas Ankunft in Rom mit einem Lazio-Schal um den Hals; Kamada sagte "Forza Lazio" in die Kamera. Es steht nur noch die Vertragsunterschrift aus.