"Frankfurt ist perfektes Match für mich": So wohl fühlt sich Ekitiké in seiner neuen Heimat!

Frankfurt am Main - Seine jüngste Leistungsexplosion führt Eintracht Frankfurts Winterneuzugang Hugo Ekitiké (21) auf das Vertrauen des Trainers und die Unterstützung im Umfeld zurück - und natürlich auf die Fans!

Nach einer gewissen Anlaufzeit ist Winterneuzugang Hugo Ekitiké (21) nun so richtig bei Eintracht Frankfurt angekommen. © Arne Dedert/dpa

"Frankfurt ist ein perfektes Match für mich. Ich passe sehr gut hierher und fühle mich mittlerweile zu Hause. Ich will das Vertrauen und die Liebe aller durch 100 Prozent auf dem Platz zurückgeben", sagte der Franzose am heutigen Mittwoch.



In den letzten vier Bundesliga-Partien erzielte er drei Tore und gab eine Vorlage. Daran will er auch zum Saisonabschluss an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig anknüpfen.

Ein Punkt reicht, um den sechsten Rang gegenüber der TSG 1899 Hoffenheim abzusichern. Bei einer Niederlage könnte der Rivale mit einem Sieg gegen Bayern München noch vorbeiziehen.

Der sechste Platz ist auch deshalb wichtig, falls Borussia Dortmund die Champions League am 1. Juni gewinnt. Dann würde der Bundesliga-Sechste in der kommenden Saison in der Königsklasse antreten.

"Wir haben auf das Finale keinen Einfluss. Natürlich werden wir es verfolgen, schauen in erster Linie am Samstag aber auf uns. Alles kann am letzten Spieltag passieren", sagte der 21-Jährige.