Völlig unerwartet: Dieser Transfer soll jetzt Millionen in die Eintracht-Kasse spülen!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll laut Medienberichten eine Millionenablöse durch einen völlig unerwarteten Transfer erwarten.

Wie skysport berichtet, soll sich Ramaj bereits in Amsterdam zum Medizincheck befinden.

Gerónimo Rulli (r., 31) - hier noch im Trikot des FC Villareal - kam erst Anfang des Jahres für acht Millionen Euro zu Ajax. © Joan Monfort/AP/dpa

So oder so ein sehr gutes Geschäft für die Eintracht. Ramaj war vor zwei Jahren vom 1. FC Heidenheim für 100.000 Euro an den Main gewechselt. Transfermarkt.de schätzt seinen Marktwert zurzeit auf 750.000 Euro.



Laut skysport soll Ramaj in Amsterdam zunächst die Nummer zwei hinter Stammkeeper Gerónimo Rulli (31) werden, der auch erst Anfang des Jahres vom FC Villareal für acht Millionen Euro verpflichtet wurde.

Die Bild will sogar wissen, dass der gebürtige Stuttgarter Chancen darauf hätte, den vierfachen argentinischen Nationalkeeper sofort aus seinem Kasten zu verdrängen.

Bei der Eintracht kam Ramaj lediglich zu zwei Einsätzen in der ersten Mannschaft und wird mittelfristig so gut wie keine Chancen haben, sich gegen Kevin Trapp (33) durchzusetzen.

Insofern wäre der Wechsel in die Eredivisie also auch für den 21-Jährigen eine durchaus sinnvolle Entscheidung.

Mit dem erfahrenen Jens Grahl (34) sowie Nachwuchs-Torwart Simon Simoni (19) hätte die SGE auch noch zwei Ersatzkeeper für die Bank im Kader.