Deadline Day im Ticker: Union Berlin macht Bonucci-Hammer perfekt!

Deutschland - Endspurt auf dem Transfermarkt ! In Deutschland schließt das sommerliche Wechselfenster am heutigen Freitag um 18 Uhr. Doch vorher geht für gewöhnlich noch mal die Post ab. Welcher Klub landet auf den letzten Drücker einen Kracher? Wir halten Euch auf dem Laufenden.

Füllkrug ist da, verlässt Youssoufa Moukoko (18, r.) den BVB dafür noch auf Leihbasis? © Patrick T. FALLON / AFP

Schon einen Tag vor Fristende kam es in der Bundesliga zu einem Paukenschlag, als sich Borussia Dortmund mit Niclas Füllkrug (30) den Torschützenkönig der vergangenen Saison geschnappt hat.

Während Werder Bremen in der Offensive also unter Zugzwang steht, bahnt sich auch beim Rekordmeister aus München ein weiterer Hammer-Transfer vor der Deadline an.

Dazu haben die Vereine der 2. Bundesliga sowie 3. Liga bereits ein paar Spieltage mehr auf dem Buckel und könnten kurzfristig nachjustieren und auch international darf traditionell mit einigen Überraschungen gerechnet werden.

