Ein Hauch von Hollywood: Eintracht ehrt Legenden auf denkwürdige Weise

Bronzetafeln als ewige Erinnerung: Eintracht Frankfurt ehrt damit drei Legenden und drei besondere Ereignisse in der Vereinsgeschichte.

Frankfurt am Main - Anlässlich des 125. Geburtstags hat Eintracht Frankfurt einen "Walk of Fame" eingeweiht, um an herausragende Ereignisse und bedeutende Persönlichkeiten in der Klubgeschichte zu erinnern.

Bronzetafeln, wie hier zu Ehren von Eintracht-Legende Bernd Hölzenbein (†78), werden demnächst die Haupttribüne des Deutsche Bank Parks zieren. © Arne Dedert/dpa Dafür wurden vor der Haupttribüne des Deutschen Bank Parks sechs Bronzetafeln unter dem Titel "Für alle Zeit - Meilensteine und Persönlichkeiten der Eintracht" verlegt und nun auch enthüllt. Die Eintracht erinnerte an die Vereinsgründung 1899, an die erste und bislang einzige deutsche Meisterschaft 1959 und an den ersten DFB-Pokalsieg 1974. Außerdem wurden die Vereinslegenden Jürgen "Grabi" Grabowski (†77), Bernd "Holz" Hölzenbein (†78) und Bernd "Dr. Hammer" Nickel (†72) geehrt. Alle drei früheren Eintracht-Spieler sind in den vergangenen Jahren oder Monaten gestorben - zuletzt Hölzenbein im April dieses Jahres. Er gehörte wie auch Grabowski zur Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland, die 1974 Weltmeister wurde.