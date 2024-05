Einige Hoffnungsträger dabei: Lange Eintracht-Streichliste enthüllt!

Frankfurt am Main - Sie gingen, um Spielpraxis zu sammeln und möglicherweise gestärkt zur Frankfurter Eintracht zurückzukehren. Doch für zahlreiche SGE-Leihkicker gibt es beim hessischen Traditionsklub keine Zukunft mehr.

Jens Petter Hauge (24): Ausgeliehen an den norwegischen Verein Bodø Glimt konnte Hauge in fünf von sechs Partien mitwirken. Bis zum Winter bleibt er noch im hohen Norden, weil dort die Saison erst im März gestartet ist. Eine Kaufoption soll bei rund vier Millionen Euro liegen.

Eine erfolgreichere Leihe erlebt indes Kristijan Jakic (26) gerade beim FC Augsburg , wo er seit der Rückrunde zu den absoluten Leistungsträgern gehört. Aus diesem Grund wird der FCA die Kaufoption über 5,5 Millionen Euro wohl ziehen und die Eintracht dem Kroaten keine Steine in den Weg legen.

Antonio Foti (20): Das Eintracht-Talent sollte eigentlich bei Hannover 96 in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln. Daraus wurde allerdings überhaupt nichts. Gerade einmal 56 Minute kickte der zypriotische U21-Nationalspieler für die 1. Mannschaft der Niedersachsen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025 - eine vorzeitige Trennung steht allerdings bevor.

Bei Paxten Aaronson (20) könnte eine weitere Leihe bevorstehen, um den US-Nationalspieler in seiner Entwicklung zu fördern. Sein Vertrag bei der SGE läuft noch bis 2027. © Arne Dedert/dpa

Paxten Aaronson (20): Beim Letztplatzierten der niederländischen Eredivisie Vitesse Arnheim sollte das US-Talent vor allem viele Spiele absolvieren. Immerhin traf er viermal für die bereits abgestiegenen Arnheimer. Der hochveranlagte Techniker könnte im Sommer noch einmal an einen ambitionierteren Klub verliehen werden.

Jessic Ngankam (23): Kam als Sturm-Hoffnung zur SGE, konnte aber weder dort noch bei seiner Leihstation Mainz 05 überzeugen. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2028, aber die Eintracht-Verantwortlichen würden ihn schon jetzt gerne abgeben.

Faride Alidou (22): Schwacher Start beim 1. FC Köln, steigerte sich im Verlauf der Saison aber immer mehr - trotzdem ohne Eintracht-Zukunft. Die Frankfurter hoffen, dass der FC die Kaufoption von rund drei Millionen Euro zieht.

Marcel Wenig (20): Aufgrund eines Kreuzbandrisses konnte der Ex-Bayern-Kicker in keiner Begegnung während seiner Leihe für den 1. FC Nürnberg auflaufen. Er kehrt im Sommer nach Frankfurt zurück (Vertrag bis 2025), hat dann aber so gut wie keine Chance, in den Bundesliga-Kader zu rutschen. Wird sich ab Juli ebenfalls umschauen müssen.