Einigung soll bereits erzielt sein: Verliert Eintracht noch eine Stammkraft?

Frankfurt am Main - Droht Eintracht Frankfurt nach dem sehr wahrscheinlichen Abgang von Omar Marmoush (25) in diesem Winter der Verlust eines zweiten Stammspielers?

Nach einem türkischen Medienbericht soll sich Eintracht Frankfurt bereits mit Fenerbahçe Istanbul über einen Wechsel von Tuta (25, r.) einig sein. © Frank Molter/dpa

Angeblich soll sich Innenverteidiger Lucas Silva Melo - besser bekannt unter seinem Künstlernamen Tuta (25) - dem türkischen Rekordmeister Fenerbahçe Istanbul anschließen.

Das berichtet der türkische Journalist und Transferexperte Yağız Sabuncuoğlu (34). Demnach sollen sich die Hessen und der Tabellenzweite der Süper Lig bereits über den Transfer einig sein.

Fenerbahçe müsste nunmehr nur noch Vertragsdetails klären und befände sich bereits in Verhandlungen mit Tuta und seinen Beratern.

In der Hinrunde zählte der 25-Jährige in der Innenverteidigung zu den Säulen des Erfolgs und spielt bislang eine seiner besten Saisons als Adlerträger. Ginge er, wäre dies in der aktuellen Lage auf alle Fälle eine Schwächung der Defensive.

Es stellt sich also der Sinn eines Verkaufs für die SGE. Denn finanziell gibt es auch in Anbetracht der zu erwartenden Millionen für Marmoush keine Notwendigkeit.

Außerdem berichtete unter anderem der "Kicker" kürzlich, dass man bei der Eintracht sogar gerade dabei sei, den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag des Spielers vorzeitig zu verlängern.