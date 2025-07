Eintracht-Auftakt mit Ekitiké und Burkardt, aber einige große Namen fehlen

Alles in Kürze

Frankfurt am Main - Mit Top-Zugang Jonathan Burkardt (24), aber ohne den zum SC Freiburg gewechselten Angreifer Igor Matanovic (22) ist Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit gestartet.

Hugo Ekitiké (23, l.) und Jonathan Burkardt (24): Eintracht-Fans würden es sicherlich begrüßen, diese Kombination auch demnächst in der Bundesliga sehen zu können. © Arne Dedert/dpa

Auch der von vielen englischen Topklubs umworbene Hugo Ekitiké stand beim Trainingsauftakt am Mittwoch auf dem Platz.

Nicht dabei waren mehrere Nationalspieler wie Ansgar Knauff (23), Nathaniel Brown (22), Elias Baum (19) und Nnamdi Collins (21), die mit der deutschen U21 bei der Europameisterschaft im Finale nach Verlängerung (2:3) England unterlagen und noch im Urlaub sind.

Mario Götze (33), Tuta (26), Jessic Ngankam (24) und Junior Dina Ebimbe (24) befinden sich zudem noch in der Reha beziehungsweise trainierten individuell.

Während Knauff, Brown, Collins und Co. in den nächsten Tagen auf dem Trainingsplatz in Frankfurt zurückerwartet werden, wird Matanovic nicht zurückkehren. Der Stürmer verlässt die Eintracht und wechselt nach Freiburg. Medienberichten zufolge zahlen die Breisgauer acht Millionen Euro für den Kroaten.

Nationalspieler Burkardt stand derweil nach seinem Wechsel vom 1. FSV Mainz 05 erstmals für die Frankfurter auf dem Trainingsplatz. Der 24-Jährige gilt als Hoffnungsträger bei der Eintracht für die neue Saison.