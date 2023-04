Eintracht-Coach Glasner platzt im Training der Kragen: Was ihn so sehr aufregte!

Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt ist derzeit vollkommen der viel beschriebene Wurm drin. Während einer Trainingseinheit am Mittwoch platzte SGE-Coach Oliver Glasner (48) jetzt ordentlich die Hutschnur.

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner (48) gefiel am Mittwoch überhaupt nicht, was er auf dem Trainingsplatz sah. © Marius Becker/dpa

Sieglos seit acht Bundesliga-Partien und mittlerweile deutlich aus den europäischen Rängen abgerutscht. Eintracht Frankfurt läuft der eigenen Form hinterher.

Zudem wirkt die Mannschaft auf dem Platz immer wieder so, als wäre sie nicht mit voller Energie bei der Sache.



Ähnlich lief es laut einem Bericht der "Bild" nun auch bei der Trainings-Session am Mittwoch, als Glasner vor Wut den Ball unbeabsichtigt in Daichi Kamadas Rücken drosch.

Doch was war passiert?

Bei einer Spielform auf dem Kleinfeld funktionierte das Zusammenspiel zwischen Defensive und Offensive wohl so gar nicht, weshalb der österreichische Übungsleiter lautstark aus der Haut fuhr: "Wenn wir Bälle gewinnen, spielt nach vorne. Spielt unsere Offensiv-Spieler an!" Das vorherige Ballgeschiebe missfiel dem 48-Jährigen also kolossal.