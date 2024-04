Eintracht Frankfurt an diesem Stürmerstar von Galatasaray dran?

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt sieht sich weiter nach Verstärkungen für die kommende Saison um und soll dabei einen der Stars von Champions-League-Teilnehmer Galatasaray Istanbul auf dem Schirm haben.

Im vergangenen Jahr gelang Barış Alper Yılmaz (23) der große Durchbruch - sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft. © IMAGO / Seskim Photo TR

Wie die türkische Tageszeitung Takvim berichtet, sollen sich die Hessen ernsthaft mit einer Verpflichtung von Stürmer Barış Alper Yılmaz beschäftigen.

In dieser Saison konnte der 23-Jährige bei Galatasaray so richtig durchstarten und absolvierte wettbewerbsübergreifend bereits 48 Spiele, in denen ihm bislang vier Tore und neun Assists gelangen.

Auch in der türkischen Nationalmannschaft gelang ihm 2023 der Durchbruch.

Im Verein spielt der 1,86 Meter große Spieler zumeist als Rechtsaußen, kann aber im Sturm alle Positionen einnehmen und wurde auch schon als Rechts- oder Linksverteidiger in einer Viererkette eingesetzt.

Laut Takvim sollen die Frankfurter Scouts Barış Alper Yılmaz bereits mehrfach beobachtet haben und der Verein planen, in dieser Personalie demnächst Kontakt mit dem Meister und aktuellen Tabellenführer der türkischen Süper Lig aufzunehmen.