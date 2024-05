Vorm Spiel gegen die Unbezwingbaren: SGE-Coach Toppmöller mit froher Kader-Botschaft

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller (43) glaubt fest an einen Sieg seiner SGE gegen den neuen Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen am Sonntag. © Tom Weller/dpa

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller (43) hält Fußball-Meister Bayer Leverkusen auch ohne den gesperrten Erfolgscoach Xabi Alonso (42) für bestens vorbereitet.

"Am Ende ändert es vielleicht nicht so viel. Er darf die Mannschaft ganz normal auf das Spiel vorbereiten. Im In-Game-Coaching ist es vielleicht etwas anderes. Die Assistenten sind aber auch mit der Idee vertraut. Ich glaube, dass sie nicht viel an Qualität verlieren", sagte Toppmöller vor dem Bundesliga-Spiel der beiden Teams am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Alonso muss beim Bundesliga-Gastspiel in Frankfurt eine Gelbsperre absitzen. "Manchmal muss man eben still sein und darf nichts sagen. So ist eben die Situation für Sonntag", sagte der Fußball-Lehrer am Freitagmorgen nach dem 2:0 im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom.

Alonso wird von seinen Assistenten Sebastian Parrilla (46) und Alberto Encinas Pozo (42) vertreten.