Eintracht Frankfurt: Feiert Robin Koch Comeback gegen Thessaloniki?

Frankfurt am Main - Bundesligist Eintracht Frankfurt kann vor dem wichtigen internationalen Spiel gegen PAOK Thessaloniki am morgigen Donnerstag auf eine rechtzeitige Rückkehr von Abwehrchef Robin Koch (27) hoffen.

Eintracht Frankfurts Abwehrchef Robin Koch (27) litt zuletzt an einer Wadenverletzung. In dem Conference League-Spiel am Donnerstag könnte er sein Comeback feiern. © David Inderlied/dpa

Der 27-Jährige absolvierte am Mittwoch in Frankfurt das Abschlusstraining und könnte damit am Donnerstag (21 Uhr) in der Conference League sein Comeback feiern.

Koch litt zuletzt an einer Wadenverletzung und kam bei dem Bundesligisten zuletzt am 4. November zum Einsatz.

Gegen die Gäste aus Griechenland geht es für die Eintracht um den Gruppensieg. Beide Clubs werden definitiv in Europa überwintern.

Eintracht Frankfurts Mannschaftskapitän Sebastian Rode (33) fehlte im Training bei nasskalten Bedingungen erneut.