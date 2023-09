Eintracht Frankfurt hadert mit dem Elfmeter beim VfL Bochum: "Wir müssen das schlucken"

Frankfurt am Main - Schon wieder ein Auswärtsspiel ohne Sieg: Eintracht Frankfurt konnte in der Bundesliga-Partie gegen den VfL Bochum am gestrigen Samstagabend nur ein 1:1-Unentschieden herausholen. Cheftrainer Dino Toppmöller (42) treibt dabei insbesondere der Elfmeter um, welcher den Bochumern zum Ausgleich verhalf.