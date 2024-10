Vor Top-Duell gegen die Bayern: Kevin Trapp muss wegweisende Entscheidung treffen!

Eintracht Frankfurts Ersatztorwart Kauã Santos (21) ließ sich nach seiner bärenstarken Performance beim 3:1-Sieg gegen Besiktas Istanbul im Anschluss zu Recht von den Fans feiern. © STR/dpa

Es war wohl die Storyline am Donnerstagabend: Kauã Santos sorgte mit einer Weltklasse-Leistung für einen letztlich souveränen 3:1-Auswärtserfolg der Frankfurter Eintracht im Hexenkessel von Istanbul!



Ein ums andere Mal brachte der Brasilianer die Offensiv-Stars von Besiktas mit sensationellen Paraden zur Verzweiflung, hielt sogar einen Elfmeter von Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile (34) - vergessen seine schlimmen Patzer aus der Vorwoche gegen Viktoria Pilsen (3:3)!

Und jetzt kommen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ausgerechnet die Bayern in den Deutsche Bank Park. Da würde Santos sicherlich gerne erneut zwischen den Pfosten stehen.

Doch da gibt es ein "Problem"! Stammtorhüter Kevin Trapp meldete sich am Donnerstag via Instagram wieder fit und könnte Santos sofort wieder auf die Ersatzbank verbannen. "In my zone, doing what I love", frei ins Deutsche übersetzt so viel wie "In meinem Bereich, mache, was ich liebe", schrieb der SGE-Kapitän am Donnerstag unter ein Trainingsbild von sich.

Für das heiße Aufeinandertreffen des Zweitplatzierten gegen den Spitzenreiter aus München muss "Trappo" also selbst entscheiden, wie weit er körperlich schon wieder ist und ob er gegen den FCB zwischen den Pfosten stehen kann.