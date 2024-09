Verkorkster EL-Auftakt: Eintracht gibt sicher geglaubten Sieg spät aus der Hand!

Frankfurt am Main - Zwei Jahre nach dem großen Triumph in der Europa League greift Eintracht Frankfurt erneut nach dem Pokal. Zum Auftakt setzte es aber gleich einen herben Dämpfer, denn der Bundesligist verspielte in der Schlussphase eine Zwei-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.