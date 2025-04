Eintracht Frankfurt verspottet RB Leipzig mit Social-Media-Post

Frankfurt am Main/Leipzig - Vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig schießen die Hessen via Social Media einen fiesen Giftpfeil in Richtung der Sachsen .

Eintracht Frankfurt trifft am Samstagabend auf RB Leipzig. Vor Anpfiff der Partie verspottete die Social-Media-Abteilung der SGE den sächsischen Bundesliga-Konkurrenten. © Jan Woitas/dpa

Normalerweise postet die SGE auf ihrem Instagram-Account vor jedem Bundesliga-Spiel eine Bilderreihe von ehemaligen, teils nostalgischen Duellen beider Vereine, die an den jeweiligen Spieltagen aufeinandertreffen.

Doch bei RB Leipzig machen die Adlerträger eine ungewöhnliche Ausnahme!

Statt der Bilderserie zeigte die Eintracht ein verdunkeltes Foto aus der vergangenen Saison und schrieb darauf in weißer Schrift: "404 - Historical pictures not found - The resources requested could not be found on this server!" (Ins Deutsche übersetzt: "Historische Bilder nicht gefunden - die angeforderten Ressourcen konnten auf diesem Server nicht gefunden werden").

Eine Anlehnung an den Fehlercode 404, der bei nicht erreichbaren oder nicht gefundenen Webseiten angezeigt wird, und gleichzeitig natürlich eine Stichelei in Richtung des Konzern-Klubs, der von der Red Bull GmbH erst im Jahr 2009 gegründet wurde.