Zwei erfreuliche Torschützen bei Eintracht-Remis gegen Philly - doch Toppmöller grummelt

Alles in Kürze

Montage: Arne Dedert/dpa, JEFF DEAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Generalprobe in der Vorbereitung auf die neue Saison steigt für die Frankfurter am kommenden Samstag (18 Uhr). Dann ist die Mannschaft in London beim englischen Erstligisten FC Fulham zu Gast.