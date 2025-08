Tuta-Abgang steht kurz bevor: Eintracht plötzlich wieder heiß auf diesen Bundesliga-Star?

Frankfurt am Main - Ein Abgang von Eintracht Frankfurts Abwehrmann Tuta (26) steht unmittelbar bevor. Bei der Frage nach einem möglichen Nachfolger soll ein alter Bekannter aus der Bundesliga wieder in den SGE-Fokus gerückt sein.

Demnach seien die Frankfurter sogar konkret an Itakura herangetreten, hätten mit ihm gesprochen und positive Signale empfangen.

Eintracht Frankfurt war schon mehrfach an Itakura interessiert. Jetzt müssen die SGE-Verantwortlichen allerdings schnell sein. © David Inderlied/dpa

Handelt die SGE jetzt schnell, könnte man den 37-fachen japanischen Nationalspieler möglicherweise doch noch für sich gewinnen.

Interesse an dem polyvalent als Innenverteidiger und Sechser einsetzbaren Itakura hatte die Eintracht in der Vergangenheit schon öfter.

Vor seinem Gladbach-Transfer 2022 waren Markus Krösche (44) und Co. bereits an ihm dran. Und auch danach gab es immer wieder Gerüchte über einen Wechsel an den Main.

Für die Fohlen gibt es in diesem Sommer die letztmalige Chance, mit Itakura eine Ablöse zu kassieren, da sein Arbeitspapier 2026 ausläuft. Außerdem benötigt Virkus Millionen-Einnahmen, um seinerseits noch auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können.

Ein Itakura-Transfer steht also nahezu fest, nur wohin er gehen wird, bleibt höchst spannend.