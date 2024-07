Sechser gesucht: Ist Eintracht Frankfurt jetzt in der Serie A fündig geworden?

Frankfurt am Main - Noch immer hat man bei Eintracht Frankfurt nicht den dringend benötigten Nachfolger für Sebastian Rode (33) auf der Sechs verpflichten können. Sind die Hessen nun in der italienischen Serie A fündig geworden?

Beim Absteiger Sassuolo Calcio spielte sich Daniel Boloca (25) in den Fokus diverser Vereine - darunter angeblich auch Eintracht Frankfurt. © IMAGO/AFLOSPORT

Nachdem Rode seine Karriere in diesem Sommer beendet hatte, ist beim Europa-League-Teilnehmer eine Stelle im defensiven Mittelfeld freigeworden, die möglichst von einem erfahrenen Spieler gefüllt werden soll.

Lange Zeit galt Nationalspieler Pascal Groß als aussichtsreicher Kandidat, doch der 33-Jährige wird voraussichtlich von Brighton & Hove Albion aus der Premier League zum BVB wechseln. Seitdem wabern immer neue Namen durch die Gerüchteküche.

Nun berichtet die italienische "Gazzetta Di Modena" vom Interesse der Adlerträger an Daniel Boloca von der US Sassuolo Calcio. Der 25-Jährige ist ein durchaus interessanter Spieler, der sich außerdem auf der Sechs am wohlsten fühlt. Allerdings ist man sich in den Fanforen der Eintracht sehr unsicher, ob er der Richtige sein könnte.

Für ihn spricht, dass er in seiner ersten Saison bei Sassuolo direkt zum Stammspieler avancierte und beim Absteiger aus der Serie A zu den nicht ganz so zahlreichen Leistungsträgern zählte.

Dabei konnte er laut "Transfermarkt.de" seinen Marktwert innerhalb eines Jahres von 3,5 Millionen auf zwischenzeitlich 10 Millionen Euro steigern.