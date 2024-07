Eintracht Frankfurt startet in Vorbereitung: Vier Neue und drei Rückkehrer an Bord

Frankfurt am Main - 25 Profis hat Coach Dino Toppmöller (43) zum Trainingsauftakt von Eintracht Frankfurt am heutigen Montag begrüßt. Neben Kevin Trapp, der seinen 34. Geburtstag feiert, waren auch vier Neue und drei Rückkehrer dabei.

Amenda bestritt nach einer Sehnenverletzung im hinteren Oberschenkel aber nur Teile der Leistungstests. Zudem waren die zuletzt verliehenen Faride Alidou (22), Igor Matanovic (21) und Jérôme Onguéné (26) mit an Bord.

Erstmals im Kreis der Mannschaft begrüßte der 43-Jährige die hoffnungsvollen Neuzugänge Aurèle Amenda (20), Nathaniel Brown (21), Krisztián Lisztes (19) und Can Uzun (18).

"Die Pause war lang genug, jetzt sind wir wieder im Fußballmodus. Der Akku ist voll, es kann losgehen", hatte Toppmöller bereits am Samstag im Podcast "Eintracht vom Main" voller Vorfreude gesagt.

Nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der EM hat Robin Koch (27, l.) noch verlängerten Sommerurlaub. © Marijan Murat/dpa

Von der Vorbereitung verspricht sich Toppmöller einiges, gerade für die erst spät in der letzten Saison dazu gestoßenen Profis.

"Wir haben Spieler dabei, die im letzten Jahr in der Vorbereitung nicht dabei waren. Farès Chaibi, Niels Nkounkou – das wird die erste Vorbereitung für die Jungs sein, in der wir eine längere Zeit haben, gemeinsam zu trainieren. Hugo Ekitiké wird von Anfang an auf einem anderen Fitnesslevel sein", sagte Toppmöller.

An diesem Mittwoch (11.30 Uhr) wird sich die Mannschaft erstmals den Fans in einer öffentlichen Trainingseinheit präsentieren.

Noch nicht dabei werden Nationalspieler Robin Koch (27) und der Ecuadorianer Willian Pacho (22) sein.

Beide haben nach der Teilnahme an der Europameisterschaft beziehungsweise der Copa América einen verlängerten Sommerurlaub erhalten.