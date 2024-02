Transfer-Offensive geht weiter: Eintracht holt Schweizer Mega-Talent!

Viermal stand Aurèle Amenda (20, r.) in dieser Saison für die Young Boys in der Champions League auf dem Platz, so wie hier gegen RB Leipzig. © Jan Woitas/dpa

Wie der Verein am heutigen Mittwoch mitteilte, wechselt im Sommer der 20 Jahre alte Innenverteidiger Aurèle Amenda vom Schweizer Meister BSC Young Boys an den Main.

Der 1,97 Meter große, achtmalige Schweizer U21-Nationalspieler hat demnach einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Über die gezahlte Ablöse gab die Eintracht nichts bekannt, sie soll aber bei neun Millionen Euro liegen.

Amenda wurde beim 16-fachen Schweizer Meister Bern ausgebildet und schaffte es in der vergangenen Saison in die erste Mannschaft, wo er sich einen Stammplatz erspielte.

In dieser Saison kam er wettbewerbsübergreifend auf 19 Einsätze, darunter vier in der Champions League. Unter anderem stand er bei den beiden Niederlagen der Young Boys gegen RB Leipzig über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Er dürfte also den Adlerträgern in der nicht ganz so üppig besetzten Innenverteidigung sofort weiterhelfen und außerdem auch eine gute Investition in die Zukunft sein.