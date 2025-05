Eintracht Frankfurt verpflichtet schwedisches Megatalent Arrhov

Frankfurt am Main - Bei der Verpflichtung des schwedischen "Wunderkinds" Love Arrhov hat Eintracht Frankfurt jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und den 16-Jährigen mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

Der erst 16-jährige Love Arrhov gibt als eines der größten Talente des schwedischen Fußballs. © Eintracht Frankfurt

Das teilte der Bundesligist am Freitag mit. Zur Ablöse machte die SGE keine Angaben, laut übereinstimmenden Medienberichten soll diese bei 4,6 Millionen Euro liegen.

Allerdings gilt der Vertrag erst ab Januar 2026. Denn Arrhov soll bei seinem aktuellen Verein IF Brommapojkarna noch die bis November 2025 andauernde Saison in der ersten schwedischen Liga zu Ende spielen können.

"Bei IF Brommapojkarna ist er in einer sehr wichtigen Rolle, bekommt signifikante Spielminuten und kann sich in gewohntem Umfeld weiterentwickeln", sagte dazu Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung (35).

Im Februar dieses Jahres gab Arrhov sein Profidebüt für den Stockholmer Stadtteilverein Brommapojkarna. Im schwedischen Pokal gelang dem offensiven Mittelfeldspieler bereits ein erstes Tor.

Auch für Schwedens U17-Auswahl ist Arrhov am Ball, erzielte in sechs Partien zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.