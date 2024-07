SGE-Routinier gefordert: Seinetwegen muss Götze um seinen Stammplatz bangen!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt hat sich auf dem Transfermarkt bereits clever verstärkt. Für Mario Götze (32) könnte dies in Zukunft weniger Spielzeit bedeuten. Der Routinier muss kämpfen.

Vor allem auf der Zehnerposition kann der Deutsch-Türke seine technischen Fähigkeiten bestmöglich in Szene setzen, aber auch eine nach vorne orientierte Achterrolle ist durchaus denkbar.

Außerdem kam mit Can Uzun (18) nun ein hoch veranlagtes Talent vom 1. FC Nürnberg, das in der Offensive gleich mehrere Rollen einnehmen kann.

Klar ist: In der abgelaufenen Saison wirkte Götze ein ums andere Mal überspielt. Besonders gegen Ende merkte man ihm die vielen absolvierten Partien deutlich an.

Gerade in Sachen Führungskraft hätte sich der 43-Jährige bei genannten Eintracht-Profis etwas mehr erhofft, trotzdem stelle er sich vor seine Spieler, stellt er im selben Atemzug klar.

Von Kevin Trapp (34), Ellyes Skhiri (29) und Mario Götze erwartet Dino Toppmöller (43) in der kommenden Saison eine deutliche Leistungssteigerung, wie der SGE-Cheftrainer in einem aktuellen Kicker-Interview verriet.

Eben dort wurde bisher oftmals auch Götze eingesetzt, der sich nun also gegen die junge Konkurrenz behaupten muss. Möglicherweise zieht Toppmöller den Helden von Rio aber auch komplett auf eine noch tiefere Position im zentralen Mittelfeld, wie es schon vergangene Saison teilweise der Fall gewesen ist.

Dann würde Götze dem in der Vorbereitung bislang überzeugenden Uzun (Dreierpack im ersten Testspiel) zwar aus dem Weg gehen, bessere Performances muss der 32-Jährige aber in jedem Fall liefern, um einen Stammplatz in der qualitativ starken Eintracht-Formation zu ergattern.