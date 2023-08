Eintracht-Schock: Muani wieder in Verhandlungen mit Top-Klub, Angebot könnte folgen!

Frankfurt am Main - Soll er Kylian Mbappé (24) ersetzen? Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani (24) ist beim französischen Hauptstadtklub wieder in aller Munde.

Laut "RMC Sport" sollen die Eintracht-Verantwortlichen sich ein Preisschild von etwa 70 Millionen Euro plus Boni vorstellen. SGE-Experte Christopher Michel von "Sport1" sowie die "Bild" gehen allerdings weiterhin davon aus, dass die Hessen sich mindestens 100 Millionen Euro für ihren Top-Stürmer ausmalen.

Eigentlich hatte Paris Saint-Germain sich bereits aus dem Poker um Kolo Muani öffentlich verabschiedet, so sah das zumindest deren strategischer Berater Luis Campos (58) noch bis vor Kurzem.

Markus Krösche (42) ist aufgrund des langfristigen Vertrags von Kolo Muani tie­fen­ent­spannt und wohl erst ab einem Angebot von 100 Millionen Euro gesprächsbereit. © Arne Dedert/dpa

Intern soll Muani nach der sehr wahrscheinlichen Dembélé-Verpflichtung dann absolute Priorität haben.

Möglicherweise auch vor dem Hintergrund, dass Kylian Mbappé trotz der immensen Ablöseforderung von rund 200 Millionen doch noch den Verein verlassen könnte.

Aber auch unabhängig von einem Mbappé-Verkauf könnte das Thema Kolo Muani bei den Parisern noch mal heiß werden.

Nach Bild-Informationen liegt dem Bundesligisten aktuell aber noch kein Angebot vor. Außerdem sollen Markus Krösche und Co. hinsichtlich Muani, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, total entspannt sein, weil sie das Heft des Handels in dieser Causa selbst in der Hand haben.

Erst bei einer konkreten Offerte von mindestens 100 Millionen Euro kämen die Eintracht-Bosse demnach ins Grübeln und müssten aus wirtschaftlicher Sicht wohl einen Abgang in Betracht ziehen.