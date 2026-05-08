Eintracht schon auf Trainersuche: Riera-Nachfolger aus der Wüste?

Frankfurt am Main - Die Zeit von Albert Riera (44) als Trainer der Frankfurter Eintracht neigt sich nach wenigen Monaten am Main schon wieder ihrem Ende entgegen. Hinter den Kulissen wird offenbar bereits an der Nachfolge gearbeitet.

Übernimmt Matthias Jaissle (38) bald Eintracht Frankfurt? © Angelika Warmuth/dpa

Nach Informationen von "Sky Sport" steht die finale Entscheidung, dass der exzentrische Spanier trotz seines Vertrags bis zum Sommer 2028 den Klub im Sommer verlassen muss, längst fest. Geplant ist demnach eine Trennung nach Ende der laufenden Spielzeit. Es kann allerdings auch schneller gehen.

Die Partien gegen Borussia Dortmund am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr) und den VfB Stuttgart am nächsten Wochenende wären somit die letzten des Engagements von Riera, das schlussendlich nur als großes Missverständnis in Erinnerung bleiben wird.

Dem Bericht zufolge läuft im Hintergrund bereits die Suche nach einem Nachfolger. Gleich mehrere potenzielle Kandidaten stünden dabei im Fokus.

Bei einem soll es sich demnach um Matthias Jaissle handeln. Der 38-Jährige hat in Saudi-Arabien bei Al-Ahli das Sagen. Er kennt die Bundesliga aus seiner Zeit als Spieler der TSG 1899 Hoffenheim - es stehen für Jaissle allerdings nur 31 Einsätze zu Buche.

Als Übungsleiter von Al-Ahli hat er den saudischen Superpokal und zweimal die AFC Champions League gewonnen. Mit RB Salzburg, wo er zuvor als Coach tätig war, kommen zwei österreichische Meisterschaften und ein Pokalsieg hinzu.