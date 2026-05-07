Frankfurt-Trainer Riera bleibt vor BVB-Spiel gelassen: "Mache mir keine Sorgen"

Frankfurt am Main - Trainer Albert Riera (44) lassen die Gerüchte um seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt kalt.

Wichtig sei jetzt nur, in den letzten beiden Spielen der Saison zu punkten, sagte Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera (44) vor der Partie am Freitagabend gegen den BVB. © Damniel Löb/dpa

"Ich mache mir keine Sorgen", antwortete der 44-Jährige auf die Frage, ob er vor dem Schicksalsspiel gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga unter Druck stehe.

"Ich meine – das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Mannschaft in diesen beiden Spielen Punkte holt. Das ist alles. Ich weiß genau, wie dieser Beruf funktioniert", erklärte Riera.

Der Fokus des Spaniers liegt auf dem Duell mit dem BVB. "Ich will gewinnen. Mit einem großen, großen Verlangen."

Das Training sei dafür schon wegweisend gewesen. Am Freitag müssten die Frankfurter dann nur zeigen, dass sie als Team funktionieren. "Der Titel des morgigen Spiels lautet 'Teamspiel'."