Eintracht-Star verabschiedet sich mit bewegenden Worten!

Frankfurt am Main - Seine Zeit bei der Frankfurter Eintracht war zwar kurz, dafür aber in vielerlei Hinsicht intensiv. Jetzt verabschiedete sich Mittelstürmer Saša Kalajdzic (26) mit warmen Worten von den Adlerträgern.

Wieder ein Kreuzbandriss, erneut eine lange Zwangspause und das bittere vorzeitige Ende seines Leihgeschäfts von den Wolverhampton Wanderers an den Main.

Saša Kalajdzic erlitt im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg bereits seinen dritten Kreuzbandriss und muss hoffen, wieder komplett auf die Beine zu kommen. © Tom Weller/dpa

"Liebe Eintracht Frankfurt Familie, Ich wollte mich hiermit noch einmal von Euch verabschieden und mich gleichzeitig bei allen bedanken. Es war leider kurz und ist umso unglücklicher geendet. Was ich in dieser Zeit erleben durfte, werde ich trotzdem nicht vergessen", startet er seine bewegenden Abschiedsworte in Richtung aller, die es mit den Adlerträgern halten.

"Der Verein, die Spieler, der Staff, die Mitarbeiter und die Fans dieses tollen Vereines haben meine Familie und mich wunderbar aufgenommen, und wir haben uns hier von Anfang an wohlgefühlt. Unser Sohn Aleksandar kam hier auf die Welt. Man hat mir die Chance gegeben wieder Fuß zu fassen nach meiner schweren Verletzung. Vielen Dank auch für all die 'kleinen' Gesten außerhalb des Spielfeldes, die mir/uns sehr viel bedeutet haben", schreibt er weiter.

"Ich wünsche Euch nur das Beste und eine erfolgreiche nächste Saison. 🙏🦅 Euer Saša", beendet er seine Abschiedsworte.

Bleibt nicht viel hinzuzufügen, außer: Weiterhin gute Genesung und viel Erfolg an anderer Stelle, lieber Saša!