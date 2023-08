Eintracht will Lok Leipzig im DFB-Pokal in die Schranken weisen: Wird Kolo Muani auflaufen?

Frankfurt am Main/Leipzig - Am Sonntag kommt es endlich zum heiß ersehnten Pflichtspiel-Debüt von Eintracht Frankfurts neuem Cheftrainer Dino Toppmöller (42). Im DFB-Pokal möchte die SGE Lokomotive Leipzig zeigen, wer Bundesligist und wer Regionalligist ist.

Beim Pflichtspiel-Auftakt von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gegen Lokomotive Leipzig kommt es auch zum Debüt von Neu-SGE-Coach Dino Toppmöller (42, r.). © Arne Dedert/dpa

Dabei helfen können dem Sohn von Ex-Trainer-Legende Klaus Toppmöller (71) alle Profispieler im Kader der Hessen. Weil sich nämlich Kapitän Sebastian Rode (32) rechtzeitig fit meldete, kann Eintrachts neuer Hoffnungsträger auf der Trainerbank komplett aus dem Vollen schöpfen.



Es wird spannend zu sehen sein, wer letztlich den Sprung in die Anfangsformation schafft und sich dann möglicherweise auch für den Bundesliga-Auftakt gegen den SV Darmstadt 98 am folgenden Wochenende empfehlen kann.

Zunächst geht es am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) aber erst einmal in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig. "Wir sind auf alles vorbereitet und möchten unserer Favoritenrolle gerecht werden", berichtete Eintrachts 42 Jahre alter Neu-Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz. "Wir gehen mit großer Vorfreude in den Pflichtspielstart", fügt er hinzu.