Eintrachts Meister der Zahlen dankt mit absolutem Rekord ab

Frankfurt am Main - Oliver Frankenbach (57) präsentierte zum Abschied als Finanzvorstand von Eintracht Frankfurt sichtlich entspannt eine positive Bilanz des Bundesligisten im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Auch aufgrund von Rekordverkäufen, wie Randal Kolo Muani (25), steht die Eintracht finanziell auf festen Beinen. © Arne Dedert/dpa

Die Hessen erzielten in der vergangenen Saison einen Umsatzrekord in Höhe von 390,5 Millionen Euro und steigerten ihren Gewinn nach Steuern auf stattliche 26,9 Millionen Euro. "Es war ein Rekordjahr", stellte der 57-Jährige an seinem letzten Arbeitstag fest.

Frankenbach übergibt einen wirtschaftlichen gesunden Verein an seinen Nachfolger Julien Zamberk, der ab diesem Freitag für die Finanzen des Europa-League-Teilnehmers verantwortlich zeichnet.

"Oliver Frankenbach ist ein Garant für die Stabilität der Eintracht gewesen in den letzten Jahrzehnten", würdigte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann (53) den auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Amt ausgeschiedenen Finanzfachmann.

Frankenbach wünschte dem Klub, "dass er auf diesem wirtschaftlichen Niveau weitermacht und jedes Jahr international spielt". Treiber für den neuen Umsatz-Höchstwert, der um gut 80 Millionen Euro über der Marke aus dem Spieljahr 2022/23 lag, waren vor allem die Rekord-Transfererlöse in Höhe von 143,2 Millionen Euro.

Den größten Teil davon spülte der Wechsel von Randal Kolo Muani (25) zu Paris Saint-Germain in die Eintracht-Kasse.