Elye Wahi wechselt zu Eintracht Frankfurt! Seine ersten Worte als SGE-Spieler

Frankfurt am Main - Neuzugang fix! Der Transfer von Angreifer Elye Wahi (22) zur Frankfurter Eintracht ist endgültig durch.

Der Franzose Elye Wahi (22) wird ab sofort für die SGE auf Torejagd gehen. © Eintracht Frankfurt

Dies teilte der Klub am Freitagabend in einem entsprechenden Statement mit.

"Der französische U23-Nationalspieler Elye Wahi wechselt mit sofortiger Wirkung von Olympique Marseille zur Eintracht. Beim hessischen Bundesligisten hat der Stürmer einen Vertrag bis 2030 unterschrieben", meldete die SGE.

Bei den Adlerträgern wird Wahi zukünftig mit der Rückennummer 17 auflaufen.

"Ich bin glücklich, ab sofort bei der Eintracht zu sein. Das ist ein großer Klub, von dem ich viel Positives gehört habe. Für mich war schnell klar, dass ich die Chance ergreifen und hierherkommen möchte. Ich will das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen und Toren zurückzahlen", so die ersten Worte des Marmoush-Nachfolgers.