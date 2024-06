Fans wird's freuen: Ex-Eintracht-Profi kehrt nach Frankfurt zurück

"Direction Frankfurt as a football fan❤️⚽️ Germany/Switzerland", schrieb er dort zu einem Foto, das ihn in einem Lufthansa-Flugzeug zeigt.

Der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt , Gelson Fernandes (37), hält sich mindestens am heutigen Sonntag in der Mainmetropole auf.

Seinen Aufenthalt genießt er einem späteren Post zufolge offensichtlich schon in vollen Zügen. "Just love this city. Frankfurt am Main. Vibes❤️ Memories💪", macht er seine Liebe für Frankfurt nicht zum ersten Mal öffentlich.

Alle Eintracht-Anhänger, die den mittlerweile als FIFA-Direktor für Afrika tätigen Fernandes in der Stadt treffen, werden sich zweifellos über alle Maßen freuen.