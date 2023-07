Fast vergessenes Eintracht-Juwel vor dem Absprung?

Frankfurt am Main - Selbstbewusstsein war anfänglich genügend vorhanden, doch dieser Jungstar von Eintracht Frankfurt könnte den Klub nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Für den FC Bayern München durfte Eintracht-Juwel Marcel Wenig (19, r.) unter dem damaligen Coach Julian Nagelsmann (35) bei einem Testspiel bereits Profi-Luft schnuppern. © Sven Hoppe/dpa

Die Rede ist von Marcel Wenig (19), der bei seiner letztjährigen Ankunft beim hessischen Bundesligisten noch frohen Mutes war und dies gegenüber der "Bild" damals auch äußerte.



"Es ist natürlich klar, dass man bei Eintracht Frankfurt mehr Chancen hat als beim FC Bayern. Ich werde mich nicht verstecken, sondern will mich in den Vordergrund und auch in die Stammmannschaft spielen", gab sich der zentrale Mittelfeldspieler damals zuversichtlich.

Aber aus seinem Vorhaben wurde vorerst nichts. In der abgelaufenen Saison konnte Wenig zwar sein Bundesliga- sowie sein Pokaldebüt feiern, kam dabei jedoch nur auf insgesamt vier Einsatzminuten für das Profiteam.

Ex-Coach Oliver Glasner (48) galt dem Vernehmen nach nicht gerade als großer Wenig-Fan und sprach ihm kaum sein Vertrauen aus.

Zudem hatte der 19-Jährige zum damaligen Zeitpunkt schlichtweg keine Chance an gesetzten Frankfurter Stars wie Mario Götze (31), Daichi Kamada (26) oder Djibril Sow (26) vorbeizukommen, die eine ähnliche Position wie er bekleiden.