Fluch schlägt erneut zu: Ex-Eintracht-Kicker erlebt Totalabsturz!

Frankfurt am Main/Neapel - Auf Eintracht-Höhenflug folgt beinharte Bruchlandung! Für Jesper Lindström (24) hat sich sein Wechsel von der SGE zur SSC Neapel so gar nicht ausgezahlt. Nun könnte ein erneuter Wechsel bevorstehen.

Nun gesellt sich ein weiterer großer Name der jüngsten Geschichte der Hessen hinzu. Die Rede ist von Dänen-Flitzer Jesper Lindström, der aktuell in Diensten der SSC Neapel steht.

Lindströms Wechsel von Eintracht Frankfurt zur SSC Neapel tat ihm und seiner Entwicklung indes überhaupt nicht gut. © CARLO HERMANN/AFP

In der Serie A absolvierte der Flügelspieler von 38 möglichen Partien gerade einmal 22 und stand dabei kein einziges Mal in der Startelf. So kommt er letztlich nur auf extrem schwache 432 Einsatzminute - umgerechnet also weniger als fünf Spiele über 90 Minuten!

Erschwerend kommt hinzu, dass er nicht an einem einzigen Tor der Neapolitaner beteiligt war.

Klar, dass damit weder Verein noch Lindström selbst glücklich sind. Und aus diesem Grund bahnt sich für den Rechtsfuß nun auch ein weiterer Wechsel an.

Laut dem dänischen Sportmagazin Tipsbladet verhandelt Neapel derzeit mit Olympique Lyon über ein mögliches Leihgeschäft mit Kaufoption. Vielleicht kann solch ein Neuanfang Lindströms Karriere doch noch einmal einen Push geben und der technisch versierte 24-Jährige wieder erfolgreich Fußball spielen.

Eines steht dabei fest: Sein Abgang von der Eintracht kann jetzt schon als gescheitert angesehen werden.