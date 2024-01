Gefährlicher Jugendwahn bei Eintracht? Wahnsinns-Angebot für 17-Jährigen

Frankfurt am Main/Stockholm (Schweden) - Eintracht Frankfurt will im Transfer-Winter scheinbar ordentlich aufrüsten. Doch geht der Trend scheinbar immer mehr in Richtung junger, vielversprechender Kicker. Verzockt sich die SGE mit ihrem durchaus gefahrenbehafteten Jugendwahn?

Lucas Bergvall (17) von Djugardens IF soll das nächste Supertalent im Kader der SGE werden. © imago/Bildbyran

Anlass zu dieser Vermutung bietet das Interesse von Sportvorstand Markus Krösche (43) und Co. am Schweden-Mega-Talent Lucas Bergvall. Der erst 17 Jahre alte Mittelfeldmann steht derzeit beim Djugardens IF in Diensten und sorgte dort trotz seines jungen Alters bereits für Furore.

Eine erste Verbindung zwischen dem 1,87 Meter zentralen Mittelfeldakteur und der Diva vom Main stellte das schwedische Portal "Expressen" her. Demnach sollen die Adlerträger bereits ein Wahnsinns-Angebot für Bergvall in Richtung Stockholm übersendet haben.

Stolze 8,5 Millionen Euro wollen sich Krösche und Konsorten den Teenie-Star kosten lassen. Ob in dieser Summe eventuelle Boni bereits enthalten sind, wurde nicht bekannt. Fest steht nur, dass man sich im Werben um den aktuellen U21-Kicker gegen große, internationale Konkurrenz behaupten müsste.

So soll auch der FC Barcelona sein Augenmerk auf den blonden Schweden-Hünen geworfen haben. Mit einer angeblichen Offerte von etwa 6,5 Millionen Euro liegt man jedoch recht deutlich hinter dem bislang angeblich als Spitzenwert deklarierten Angebot der Hessen.