Gelingt Riera mit Eintracht Frankfurt der Neustart? "Habe Glanz gesehen"

Frankfurt am Main - Flutlicht an, es wird ernst! Albert Riera (43) feiert an der Alten Försterei gegen Union Berlin sein Debüt an der Seitenlinie von Eintracht Frankfurt . Einen Tag vor seiner ersten Bewährungsprobe ist er zuversichtlich.

Albert Riera (43) soll das Ruder herumreißen und Eintracht Frankfurt endlich wieder auf Kurs bringen. © Marc Schüler/dpa

Mit einer Verspätung von knapp 40 Minuten nahm der Spanier am Donnerstag vor der Presserunde Platz, entschuldigte sich erst einmal für die lange Wartezeit. "Wenn ich sehe, wie hier die Versorgung mit Getränken und Snacks ist, mache ich mir aber schon weniger Gedanken", legte Riera locker los.

Anschließend wechselte der 43-Jährige allerdings zügig zu dem, was wirklich zählt: dem Verlauf der Vorbereitung in den vergangenen vier Tagen, seit er in der Mainmetropole im Amt ist. "Meine Aufgabe ist es, heute Nacht schlafen zu gehen und mich hier [zeigte auf sein Herz, Anm. d. Red] leer zu fühlen."

Er habe all sein Wissen und alle Informationen mit den Spielern geteilt. Die wenigen Tage seien zwar sicherlich nicht genug Zeit gewesen, so Riera. Dem Team seien allerdings alle "Werkzeuge" an die Hand gegeben worden, um bestehen zu können. Er sei "glücklich" und freue sich auf die Partie in Berlin.

"Ich habe den Glanz in den Augen der Spieler gesehen", sagte Riera. "Sie haben meine Informationen verstanden." Am Ende der länger als geplant dauernden Trainingseinheit habe er das Gefühl gehabt, "dass die Spieler wissen, was zu tun ist". Für das Duell mit den Eisernen habe er die "beste Startelf" ausgewählt. In die Karten wollte er sich allerdings nicht schauen lassen.

Riera blockte konsequent alle Nachfragen bezüglich seiner Personalentscheidungen - vor allem mit Blick auf die Torhüter - ab, um den "Überraschungseffekt" nicht zu verlieren, erklärte aber, dass man die Berliner studiert und alle Situationen angesprochen habe. "Am Ende liegt es aber an uns, wir wissen, was wir mit und ohne Ball zu tun haben."