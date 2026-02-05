Gelingt Riera mit Eintracht Frankfurt der Neustart? "Habe Glanz gesehen"
Frankfurt am Main - Flutlicht an, es wird ernst! Albert Riera (43) feiert an der Alten Försterei gegen Union Berlin sein Debüt an der Seitenlinie von Eintracht Frankfurt. Einen Tag vor seiner ersten Bewährungsprobe ist er zuversichtlich.
Mit einer Verspätung von knapp 40 Minuten nahm der Spanier am Donnerstag vor der Presserunde Platz, entschuldigte sich erst einmal für die lange Wartezeit. "Wenn ich sehe, wie hier die Versorgung mit Getränken und Snacks ist, mache ich mir aber schon weniger Gedanken", legte Riera locker los.
Anschließend wechselte der 43-Jährige allerdings zügig zu dem, was wirklich zählt: dem Verlauf der Vorbereitung in den vergangenen vier Tagen, seit er in der Mainmetropole im Amt ist. "Meine Aufgabe ist es, heute Nacht schlafen zu gehen und mich hier [zeigte auf sein Herz, Anm. d. Red] leer zu fühlen."
Er habe all sein Wissen und alle Informationen mit den Spielern geteilt. Die wenigen Tage seien zwar sicherlich nicht genug Zeit gewesen, so Riera. Dem Team seien allerdings alle "Werkzeuge" an die Hand gegeben worden, um bestehen zu können. Er sei "glücklich" und freue sich auf die Partie in Berlin.
"Ich habe den Glanz in den Augen der Spieler gesehen", sagte Riera. "Sie haben meine Informationen verstanden." Am Ende der länger als geplant dauernden Trainingseinheit habe er das Gefühl gehabt, "dass die Spieler wissen, was zu tun ist". Für das Duell mit den Eisernen habe er die "beste Startelf" ausgewählt. In die Karten wollte er sich allerdings nicht schauen lassen.
Riera blockte konsequent alle Nachfragen bezüglich seiner Personalentscheidungen - vor allem mit Blick auf die Torhüter - ab, um den "Überraschungseffekt" nicht zu verlieren, erklärte aber, dass man die Berliner studiert und alle Situationen angesprochen habe. "Am Ende liegt es aber an uns, wir wissen, was wir mit und ohne Ball zu tun haben."
Eintracht Frankfurt gastiert bei Union Berlin: Albert Riera kündigt "ganz anderes Team" an
"Wir werden natürlich Fehler machen, aber ich mache mir keine Sorgen darüber - vor allem nicht über die technischen", sagte Riera. Man werde ihn außerdem nicht wild gestikulierend sehen. "Das ist nicht meine Art, ich bin an der Seitenlinie gelassen."
Er könne allerdings auch "sehr frustriert und sauer werden, wenn wir unsere Konzepte verfehlen".
"Wie wir verteidigen und wie wir angreifen, muss sehr klar sein", machte der Spanier klar, schränkte jedoch ein, aufgrund der kurzen Zeit, welche die Spieler hatten, noch etwas nachgiebiger zu agieren. "Ich habe ihnen aber erklärt, dass ich es so schnell wie möglich erwarte. Fußball gibt dir keine Zeit."
"Wir wollen gewinnen und müssen bereit dafür sein", so Riera. Passend dazu wiederholte, Spieler besser machen zu wollen.
Genau das sei es schließlich auch, was diese von einem Trainer erwarten würden. Dafür habe man an allem gearbeitet.
"Morgen werden sie ein ganz anderes Team sehen. Nicht besser, nicht schlechter - es ist unser Team." Geprägt soll das Spiel von der Philosophie des 43-Jährigen sein. "Im Fußball geht es nicht darum, hintenrum zu spielen, sondern darum, Tore zu schießen. Es geht darum, Chancen zu kreieren und aus diesen Kapital zu schlagen. Das erwarte ich von meiner Mannschaft."
Im Fußball sei nur eine Sache entscheidend - zu gewinnen. Diese Mentalität sei überall im Klub wichtig. "Wir müssen Gewinner sein - auf allen Ebenen. Jeder im Verein hat seine Verantwortung." Startschuss ist am Freitag um 20.30 Uhr.
Titelfoto: Marc Schüler/dpa