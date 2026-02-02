Albert Riera legt bei Eintracht los: So will der Coach die Frankfurter auf Kurs bringen

Frankfurt am Main - Sieben Niederlagen, drei Unentschieden und nur ein Sieg: Die Bilanz von Eintracht Frankfurt in den zurückliegenden zwei Monaten ist verheerend. Kann der neue Trainer, Albert Riera (43) , das Ruder herumreißen?

Kann Albert Riera (43) Eintracht Frankfurt wieder in die Spur bringen? Den neuen Trainer erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. © IMAGO/Sports Press Photo

Der Spanier ist am Sonntagabend mit seiner Frau in der Mainmetropole gelandet, nimmt am Montag seine Arbeit mit der Mannschaft auf. Er folgt auf Dino Toppmöller (45), der am 18. Januar seinen Hut hatte nehmen müssen. Die Aufgabe hat es in sich.

Der Bild-Zeitung erklärte der neue Übungsleiter, mit einem emotionalen Tag zu rechnen. Um Taktik gehe es an seinem ersten Tag in Frankfurt nicht, sondern um "den Menschen, die Gruppe, Disziplin, Regeln".

Für Riera ist es demnach besonders wichtig, eine Vertrauensbasis aufzubauen und seine Philosophie zu veranschaulichen. "Es ist wichtig, den Spielern Vertrauen zu schenken. Danach erkläre ich ihnen, wie wir verteidigen und was ich in der Offensive erwarte", schilderte der 45-Jährige bei der Ankunft.

Ein gutes Defensivkonzept wäre sicherlich ein hervorragender Grundstein für die von der Chefetage durch den Trainerwechsel angestrebte Wende. 29 Gegentore in den zurückliegenden elf Partien im Dezember und Januar haben die Hessen kassiert.

Die Eintracht ist aufgrund der schwachen Leistungen der vergangenen Wochen bereits auf Platz acht der Bundesliga abgerutscht, der Rückstand auf das internationale Geschäft beträgt acht Zähler. In der Champions League reichte es mit nur einem Sieg aus acht Partien für einen 33. Rang. Die Play-offs wurden nicht knapp, sondern deutlich verpasst.