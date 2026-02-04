"Rette sich, wer kann"-Mentalität: Krösche tritt gegen Ex-Coach Toppmöller nach

Frankfurt am Main - Albert Riera (43) soll als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt das schaffen, was seinem Vorgänger Dino Toppmöller (45) zuletzt nicht mehr gelungen war. Markus Krösche (45) trat gegen den Ex-Coach deutlich nach.

Markus Krösche (45), Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hat bei einer Pressekonferenz deutliche Worte gefunden. © Arne Dedert/dpa

Sieben Niederlagen, drei Remis und nur ein Sieg, dazu 29 Gegentore, der Absturz in der Bundesliga und das harte Aus in der Champions League: Die vergangenen Monate der Eintracht waren schlicht zum Vergessen. Für Krösche ist die Sachlage klar.

Den negativen Entwicklungen unter Toppmöller habe man Rechnung tragen müssen, erklärte der Sportvorstand bei der Vorstellung Rieras auf Rückfrage. "Wenn eine gewisse Struktur fehlt außerhalb des Platzes, dann ist es schwierig, eine Struktur auf den Platz zu bekommen", sage er.

Zweifelsohne ein deutlicher Seitenhieb gegen den Mitte Januar entlassenen Ex-Trainer der Hessen.

"Wenn gewisse Richtlinien natürlich etwas zu weit sind, dann ist es menschlich, wenn die eine oder andere Entwicklung so ist, dass man sich nicht mehr im Kollektiv unterordnete", führte der 45-Jährige weiter aus.

Er glaube, dass es das sei, "was in den letzten Monaten dazu geführt hat, dass sich auch auf dem Platz eine 'Rette sich, wer kann'-Mentalität breit gemacht hat". Als Kollektiv sei mit und auch gegen den Ball nicht mehr gearbeitet worden.