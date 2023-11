Heftiger November: Mario Götze und Co. freuen sich auf kurze Pause vor krassem Endspurt

Eintracht Frankfurts Mario Götze (31) und seine Teamkollegen freuen sich nach den zuletzt vielen Auswärtsreisen auf eine ruhigere Länderspielpause. © Arne Dedert/dpa

Im Eiltempo verließ die Mannschaft von Eintracht Frankfurt am Sonntagabend das Bremer Weserstadion, um möglichst schnell nach Hause zu kommen. Von Auswärtsfahrten haben die Frankfurter erst einmal genug. Köln, Berlin, Helsinki, Bremen: Das waren die Termine der Eintracht seit Beginn des Novembers. Immer ging es auf Reisen und nie in den heimischen Stadtwald.

"Nach den vielen englischen Wochen und den Reisen kommt uns die Länderspielpause ganz gelegen", sagte Mario Götze (31). "Die Pause wird uns guttun." Dass die Frankfurter bei Werder in Bremen nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1) holten, tat ihnen ebenfalls gut. Denn so können sie in den nächsten Tagen nicht einfach nur durchatmen. Sie tun dies auch in dem Wissen, dass die Richtung und die sportliche Entwicklung grundsätzlich stimmen.

Seit acht Pflichtspielen ist die Eintracht trotz aller körperlichen Belastung mittlerweile ungeschlagen. In der Bundesliga bewegt sie sich auf Schlagdistanz zu den Europa-League- und Champions-League-Plätzen.

Im DFB-Pokal hat sie das Achtelfinale und in der europäischen Conference League schon zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase die nächste K.o.-Runde erreicht.