Heftiger Polizei-Ärger wegen Frankfurts Spielansetzung: Das steckt dahinter!

Vor dem Hessen-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 gibt es nun aufgrund einer Regionalliga-Partie Probleme für die hessische Polizei.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Der Bundesliga-Start steht vor der Tür und damit einher gehen auch wieder die Großeinsätze der Polizei in ganz Deutschland. Vor dem Hessen-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 wurde nun ein zusätzliches Problem selbst geschaffen.

Das Hessen-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 im Deutsche-Bank-Park ist restlos ausverkauft. Man erwartet 55.000 Zuschauer. © Tom Weller/dpa Für die Polizei bedeuten Fußball-Spieltage immer einen extremen Aufwand, der am Ende meist nicht einmal gewürdigt wird. Vielmehr sind die Einsatzkräfte oftmals das Feindbild der Fan-Lager und müssen einiges über sich ergehen lassen.

Die Polizei im Rhein-Main-Gebiet muss sich nun aufgrund einer fragwürdigen Ansetzung neben dem Bundesliga-Duell zwischen SGE und Lilien (Sonntag/17.30 Uhr im Frankfurter Deutsche-Bank-Park) auch noch mit einer weiteren Hochrisiko-Partie herumschlagen. Denn: Die U21 der Adlerträger wird um 16 Uhr am Sonntag gegen den ärgsten Rivalen, den Kickers aus Offenbach, in der Regionalliga antreten. Das Ganze findet im altehrwürdigen Offenbacher Stadion am Bieberer Berg statt und wird aufgrund von 15.000 erwarteten Fans ebenfalls ein hohes Polizeiaufgebot erfordern. Eintracht Frankfurt Playoffs zur Conference League: Eintracht-Gegner steht jetzt fest! Gegenüber der "Bild" berichtet Hessens Polizei ihre Sicht bezüglich der schwierigen Spiel-Ansetzungen: "Für die Planung von Risikospielen wird grundsätzlich darauf geachtet, dass diese nicht in einer zeitlichen Nähe zueinander stattfinden." Und weiter: "Dass am 20. August Eintracht auf Darmstadt 98 trifft, obliegt in der Entscheidungshoheit der DFL. Dass am selben Tag in der Regionalliga Südwest um 16 Uhr die Partie Offenbach gegen Eintracht Frankfurt II ausgetragen wird, obliegt wiederum der Regionalliga Südwest GbR."

Hochrisiko-Duell: Kickers Offenbach spielen am Sonntag gegen Eintracht Frankfurts U21

Für das Duell der beiden Erzrivalen Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt werden 15.000 Fans im Stadion am Bieberer Berg erwartet. © Frank Rumpenhorst/dpa Eine Absprache der beiden Verbände fand wohl nicht statt oder funktioniert zumindest nicht, sonst hätte man die Polizei nicht in solch eine missliche Lage manövriert. Dabei muss sich die DFL an die gekauften TV-Rechte bei DAZN und deren Anstoßzeiten halten. Die Regionalliga Südwest GbR hätte allerdings die Möglichkeit gehabt, die Begegnung auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben, doch hier schaltete sich das Hessische Innenministerium ein. Sie drängten darauf, das Duell an besagtem Nachmittag auszutragen, wegen knapper Polizei-Ressourcen und haben einem umstrittenen Plan zur Umsetzung. Bei der fast zeitgleichen Ansetzung beider Partien hoffen die politischen Kräfte darauf, dass etwaige Eintracht-Rowdys im Bundesliga-Stadion sein werden und keinen Krawall in Offenbach machen. Eintracht Frankfurt Bundesliga-Start für SGE: Irrer Toppmöller-Countdown und wohl mit Kolo Muani Blöd nur, dass die Frankfurter Ultras bereits dazu aufriefen, dass alle Anhänger ohne Bundesliga-Karten zum Bieberer Berg reisen sollen. Zudem gelten gewisse Stadionverbote nur in den Profi-Ligen und nicht in der Regionalliga, weshalb sogenannte Problem-Fans eher in Offenbach aufschlagen werden.

Hessische Polizei bereitet sich auf alle möglichen Szenarien vor