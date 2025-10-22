Heim-Debakel samt Herzensbrecher Ekitiké: Eintracht geht gegen Liverpool baden
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt bekommt gegen Liverpool die nächste bittere Champions-League-Lehrstunde erteilt und verliert beinahe vernichtend mit 1:5 (1:3). Der Treffer eines Rückkehrers dürfte das Adler-Herz besonders schmerzen.
Zu viel Respekt hatte die Frankfurter Eintracht vor ihrem hochkarätigen Königsklassengegner auf gar keinen Fall, wie ihr furioser Start zeigte.
Ein ums andere Mal setzte sich die SGE im Angriffsdrittel fest, lief die Engländer kompromisslos an und kam so zu Chancen.
Liverpool fand erst nach der Anfangsviertelstunde besser rein. Der erste Treffer des Abends gelang aber tatsächlich den Adlerträgern und was für einer!
Zunächst verlor Florian Wirtz gegen Nathaniel Brown den Ball tief in der Frankfurter Hälfte. Und dann ging richtig die Post ab - nach einem blitzsauberen Konter samt traumhafter Kombination über Bahoya und Götze, vollendete Rasmus Kristensen unhaltbar flach ins lange Eck - 1:0 für die Hessen (26.).
Alle Schwarz-Weiß-Roten-Herzen wurden nur einige Zeigerumdrehungen später gebrochen. Denn: Ex-Eintracht-Star Hugo Ekitiké egalisierte in der 35. Minute die Heim-Führung - ausgerechnet der Franzose.
Eintracht Frankfurt gerät gegen den FC Liverpool unter die Räder
Bis zur Halbzeit verlor die SGE dann immer mehr die Übersicht und fing sich durch wuchtige Kopfbälle von Virgil van Dijk und Ibrahima Konaté nach jeweils vorangegangenen Eckstößen zwei bittere Gegentore zum 1:2 (39.) und 1:3 (44.).
Auch in der zweiten Hälfte schaffte es die Toppmöller-Elf nicht, sich zurück ins Spiel zu kämpfen.
Mit Treffern von Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) besiegelte Liverpool letztlich das 1:5-Endergebnis - beide Male war Wirtz der Vorlagengeber.
Nach der 5:1-Auswärtsklatsche gegen Atlético Madrid ist dies bereits die zweite herbe Schlappe in Europas höchster Spielklasse - ein Weiterkommen in die K.o.-Phase wird dadurch ungleich schwerer.
Statistik zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Liverpool
Champions League, 3. Spieltag
Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1:5 (1:3)
Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen (59. Collins), Amenda, R. Koch, Theate, Brown - Larsson - M. Götze (64. Uzun), Doan (64. Chaibi) - Knauff (76. Skhiri), Bahoya (59. Burkardt)
FC Liverpool: Mamardaschvili - Frimpong (19. Bradley), Konaté (74. Gomez), Van Dijk, Robertson - Jones, Szoboszlai - Wirtz, Gakpo (74. Mac Allister) - Isak (46. Chiesa), Ekitiké (74. Salah)
Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)
Zuschauer: 58.700 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Kristensen (26.), 1:1 Ekitiké (35.), 1:2 Van Dijk (39.), 1:3 Konaté (44.), 1:4 Gakpo (66.), 1:5 Szoboszlai (70.)
Gelbe Karten: Doan (1), Amenda (1) / -
Titelfoto: Arne Dedert/dpa