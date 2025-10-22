Heim-Debakel samt Herzensbrecher Ekitiké: Eintracht geht gegen Liverpool baden

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt bekommt gegen Liverpool die nächste bittere Champions-League-Lehrstunde erteilt und verliert beinahe vernichtend mit 1:5 (1:3). Der Treffer eines Rückkehrers dürfte das Adler-Herz besonders schmerzen.

Ausgerechnet der ehemalige Adlerträger Hugo Ekitiké leitete mit seinem Ausgleichstreffer die Wende für den FC Liverpool ein. © Arne Dedert/dpa

Zu viel Respekt hatte die Frankfurter Eintracht vor ihrem hochkarätigen Königsklassengegner auf gar keinen Fall, wie ihr furioser Start zeigte.

Ein ums andere Mal setzte sich die SGE im Angriffsdrittel fest, lief die Engländer kompromisslos an und kam so zu Chancen.

Liverpool fand erst nach der Anfangsviertelstunde besser rein. Der erste Treffer des Abends gelang aber tatsächlich den Adlerträgern und was für einer!

Zunächst verlor Florian Wirtz gegen Nathaniel Brown den Ball tief in der Frankfurter Hälfte. Und dann ging richtig die Post ab - nach einem blitzsauberen Konter samt traumhafter Kombination über Bahoya und Götze, vollendete Rasmus Kristensen unhaltbar flach ins lange Eck - 1:0 für die Hessen (26.).

Alle Schwarz-Weiß-Roten-Herzen wurden nur einige Zeigerumdrehungen später gebrochen. Denn: Ex-Eintracht-Star Hugo Ekitiké egalisierte in der 35. Minute die Heim-Führung - ausgerechnet der Franzose.