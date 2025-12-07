Nach Leipzig-Desaster: Was SGE-Boss Krösche jetzt zur Zukunft von Toppmöller sagt

Frankfurt am Main - Was für ein bitterer Abend für Eintracht Frankfurt ! Die Hessen gingen in Leipzig mit 0:6 unter. Eine Niederlage, die selbst hartgesottene Fans sprachlos zurücklässt. Muss man nun schon über den Trainer diskutieren?

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) war nach der herben 0:6-Klatsche in Leipzig mächtig sauer. © Anke Wälischmiller/dpa

Ein Spiel, das mehr war als ein Totalausfall: Es wirkte wie ein Alarmzeichen, das man nicht mehr überhören kann.

Vor allem die eklatanten Defensivfehler fielen bei der Frankfurter Eintracht erneut deutlich ins Gewicht. Mit 29 Gegentoren stellt man mittlerweile die schwächste Abwehrreihe der Bundesliga!

"Wir haben zu viele einfache Fehler, gehen durch individuelle Fehler in Rückstand, kriegen dann auch zu einfach das zweite Tor. Generell muss man bei allen Tore sagen, dass sie zu verteidigen gewesen sind und das ist so ein bisschen das, was uns so ein bisschen durchzieht durch die letzten Wochen", erklärte Sportvorstand Markus Krösche (45) nach der Partie.

Doch müsste man auf die sich stetig wiederholenden individuellen Patzer nicht möglicherweise mit einer taktischen Anpassung reagieren, um diese zumindest zu minimieren?