Eintracht auf Stürmer-Suche: Kommt jetzt Milan-Star Santiago Gimenez?
Frankfurt am Main - Wird Eintracht Frankfurt auf der Suche nach einem weiteren Stürmer etwa bei der AC Milan fündig? Die Hessen sollen Interesse an Santiago Gimenez (24) haben.
Das berichtet der Fußball- und Transferexperte Ekrem Konur auf "X".
Der 1,83 Meter große, 46-fache mexikanische Nationalspieler (sechs Tore) ist ein klassischer Mittelstürmer und könnte dem seit der Verletzung von Jonathan Burkardt (25) schwächelnden Sturm der Adlerträger wieder zu mehr Torgefahr verhelfen.
Gimenez wechselte im Sommer 2022 vom 19-maligen mexikanischen Meister CD Cruz Azul zu Feyenoord Rotterdam, wo er zu einem der besten Angreifer der niederländischen Eredivisie wurde; seine eindrucksvolle Bilanz: 64 Tore und 14 Vorlagen in 105 Pflichtspielen!
Im Februar 2025 erfolgte dann der Wechsel in die Serie A zu Milan. Dort konnte er allerdings nicht an die in Rotterdam gezeigten Leistungen anknüpfen.
Gelangen ihm in der Rückrunde der vergangenen Saison immerhin noch wettbewerbsübergreifend sechs Tore und drei Assists bei 19 Einsätzen, so steht in der aktuellen Spielzeit gerade ein magerer Treffer zu Buche.
Bei Feyenoord hatte Santiago Gimenez einen Marktwert vom 50 Millionen Euro
Zudem hat sich der 24-Jährige Anfang November eine Verletzung am Fußgelenk zugezogen, die für eine mehrwöchige Zwangspause sorgte. Allerdings soll er noch in diesem Jahr wieder einsatzfähig sein.
Ein Schnäppchen dürfte Gimenez für die Frankfurter aber nicht werden. Im Gegensatz zur besten Phase seiner Karriere in den Niederlanden, in der sein Marktwert laut "Transfermarkt.de" auf 50 Millionen Euro angestiegen war, liegt dieser jetzt "nur" noch bei 25 Millionen Euro.
Da der Angreifer bei Milan noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, dürfte eine Ablöse für Gimenez wohl nicht unter 20 Millionen Euro liegen.
Hinzu kommt, dass sich neben den Hessen noch weitere namhafte europäische Klubs mit dem Mexikaner beschäftigen.
So sollen laut Ekrem Konur neben der SGE auch Real Betis, West Ham United und der AFC Sunderland den Spieler auf dem Radar haben.
