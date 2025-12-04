Eintracht auf Stürmer-Suche: Kommt jetzt Milan-Star Santiago Gimenez?

Frankfurt am Main - Wird Eintracht Frankfurt auf der Suche nach einem weiteren Stürmer etwa bei der AC Milan fündig? Die Hessen sollen Interesse an Santiago Gimenez (24) haben.

In dieser Saison hat Santiago Gimenez (24) nur selten Grund zum Jubeln. © Lapresse via ZUMA Press/dpa

Das berichtet der Fußball- und Transferexperte Ekrem Konur auf "X".

Der 1,83 Meter große, 46-fache mexikanische Nationalspieler (sechs Tore) ist ein klassischer Mittelstürmer und könnte dem seit der Verletzung von Jonathan Burkardt (25) schwächelnden Sturm der Adlerträger wieder zu mehr Torgefahr verhelfen.

Gimenez wechselte im Sommer 2022 vom 19-maligen mexikanischen Meister CD Cruz Azul zu Feyenoord Rotterdam, wo er zu einem der besten Angreifer der niederländischen Eredivisie wurde; seine eindrucksvolle Bilanz: 64 Tore und 14 Vorlagen in 105 Pflichtspielen!

Im Februar 2025 erfolgte dann der Wechsel in die Serie A zu Milan. Dort konnte er allerdings nicht an die in Rotterdam gezeigten Leistungen anknüpfen.

Gelangen ihm in der Rückrunde der vergangenen Saison immerhin noch wettbewerbsübergreifend sechs Tore und drei Assists bei 19 Einsätzen, so steht in der aktuellen Spielzeit gerade ein magerer Treffer zu Buche.