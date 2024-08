Hiobsbotschaft kurz vor Vorstellungs-PK: Eintracht-Juwel mit ungewisser Verletzung

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Neuzugang Oscar Højlund (19) hat sich im Training des hessischen Fußball-Bundesligisten verletzt.

Oscar Højlund (19) wechselte erst vor wenigen Wochen an den Main, durfte aufgrund guter Trainingsleistungen bereits im DFB-Pokal und in der Bundesliga ran. © Eintracht Frankfurt

Der dänische U19-Nationalspieler, der vom FC Kopenhagen kam, werde derzeit untersucht.

Dies teilte die Eintracht ohne weitere Angaben mit. Unklar ist, ob er am Samstag gegen die TSG Hoffenheim eingesetzt werden kann.

Højlund sollte eigentlich bei einer Pressekonferenz am Mittwoch anwesend sein, wurde aber von seinem Mitspieler Arthur Theate (24) vertreten. Der Mittelfeldspieler kam beim DFB-Pokalsieg in Braunschweig sowie beim Bundesliga-Start in Dortmund (0:2) zu einem Kurzeinsatz.