Kevin Trapp trotz Lob bescheiden: Die Stimmen zum Eintracht-Spiel in Augsburg

Frankfurt am Main - Mit einer insgesamt sehr guten Leistung und einer Weltklasse-Parade in der 88. Minute hat Kevin Trapp Eintracht Frankfurt beim FC Augsburg einen wichtigen Punkt im Kampf um die Champions-League-Plätze gerettet.

Nach seiner Top-Leistung gegen Augsburg stellte Kevin Trapp (34) seine Ambitionen zugunsten des Mannschaftserfolgs in den Hintergrund. © Arne Dedert/dpa

Trotz des vielen Loben bleibt der 34-Jährige bescheiden und betont, nach der Diskussion um die Position der Nummer Eins im SGE-Tor seine eigenen Ambitionen dem Erfolg unterzuordnen.

"Ich habe eine große Verantwortung, bin Kapitän und will dem Team natürlich helfen", sagte Trapp nach dem 0:0 der Webseite des Vereins.

"Ich freue mich natürlich, wieder zwischen den Pfosten zu stehen, aber jeder Einzelne muss sich jetzt in den Dienst der Mannschaft stellen", so der neunfache Nationalspieler weiter, der auch an Kauã Santos (22), seinen Kontrahenten im Tor, dachte.

"Natürlich ist es unglaublich tragisch für Kauã, der diese Verletzung aber gut weggesteckt hat", sagte Trapp. Kauã Santos hatte sich beim unglücklichen Ausscheiden der Adlerträger in der Europa League gegen Tottenham Hotspur einen Kreuzbandriss zugezogen.