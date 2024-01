Hitziges Hessen-Derby: Trainer von Lilien und SGE wollen, dass es "scheppert"!

Frankfurt am Main - Darmstadt ist Tabellenletzter, die Eintracht auf Europa-Kurs: Doch die Tabelle wird beim hessischen Derby zur Nebensache. SGE-Trainer Toppmöller warnt vor dem Rivalen.

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller (43) bereitet sein Team auf ein hitziges Hessen-Duell gegen den SV Darmstadt 98 vor. © Arne Dedert/dpa

Der Ton für das hitzige Hessenderby in der eisigen Kälte ist gesetzt. Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht (50) und Frankfurts Chefcoach Dino Toppmöller (43) richteten vor dem mit Spannung erwarteten Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ihre Ansagen an den Rivalen.

"Verschieben und vorwärts verteidigen ist schön, aber es muss auch mal scheppern", hatte Lieberknecht am Donnerstag gesagt. Einen Tag später sagte Toppmöller: "Es wird eine hitzige Atmosphäre. Es wird scheppern, wir sind bereit. Es kann ruhig scheppern."

Darmstadt und die Eintracht pflegen seit langer Zeit eine Rivalität. Und da es Bundesliga-Begegnungen in den vergangenen Jahrzehnten nur selten gab, haben diese Duelle einen besonderen Stellenwert.

"Wir werden die Herausforderung annehmen. Wir wissen, dass Darmstadt in jedem Spiel, das ich gesehen habe, sehr lange auf Augenhöhe unterwegs gewesen ist mit den Gegnern. Es geht um Nuancen", sagte Toppmöller.

Der Eintracht-Coach kann mit Ausnahme seiner Afrika-Cup-Fahrer aus dem Vollen schöpfen, die personelle Situation sei hervorragend. "Timothy Chandler und Seppl Rode haben das Trainingsprogramm komplett absolviert. Die Jungs sind alle fit und machen einen guten Eindruck. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche", sagte der Cheftrainer über die Tage nach dem überraschenden 1:0-Coup bei RB Leipzig. Mit einem weiteren Sieg könnte Frankfurt den Europapokal-Platz festigen.